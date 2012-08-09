Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2012 einen Anstieg der Nachfrage um 14 Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 1,820 Millionen Passagiere transportiert, das sind 14 Prozentpunkte mehr als im Juli 2011. Das Angebot wurde um achtzehn Prozentpunkte auf 2,844 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfzehn Prozentpunkte auf 2,470 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Juli erreichte 87 Prozent, dies waren zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.