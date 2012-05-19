Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2012 einen Anstieg der Nachfrage um sieben Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 1,345 Millionen Passagiere transportiert, das sind elf Prozentpunkte mehr als im April 2011. Das Angebot wurde um neun Prozentpunkte auf 1,896 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um sieben Prozentpunkte auf 1,437 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im April erreichte 76 Prozent, dies war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresapril. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.