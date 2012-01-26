Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2011 einen Anstieg der Nachfrage von 24 Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 2011 1.177.679 Passagiere transportiert, das sind zweiundzwanzig Prozent mehr als im Dezember 2010. Für das ganze Jahr 2011 kann Norwegian 15,698 Millionen vermelden, das sind 3 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Die Airline blickt angesichts des grossen Wachstums denn auch zuversichtlich ins neue Jahr und will trotz weltweiter Krisenstimmung weiter wachsen, dies wurde gestern mit einer Rekordbestellung über 222 neuen Verkehrsflugzeugen deutlich unterstrichen. Die Auslastung lag im Dezember 2011 bei 77 Prozent.