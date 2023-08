Norwegian bestellt Boeing 737 MAX

Boeing und Norwegian gaben am 25. Januar 2012 eine Grossbestellung über hundert Boeing 737 MAX und zweiundzwanzig Boeing 737-800 der neusten Generation bekannt.

Norwegian Air Shuttle will weiter wachsen und platziert bei Boeing eine Rekordbestellung über 122 moderne Single Aisle Verkehrsflugzeuge. Boeing beziffert den Auftragswert mit 11,4 Milliarden US Dollar, noch nie hat eine europäische Airline eine so grosse Einzelbestellung bei Boeing getätigt. In diesem neuen Auftrag sind 100 Boeing 737 MAX und 22 Boeing 737-800 der neusten Generation enthalten. Die Boeing 737 MAX Versionen sollen ab 2016 ausgeliefert werden. Norwegian betreibt momentan 62 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge. Die Gesellschaft hat neben diesem neuen Grossauftrag bei Boeing auch eine Absichtserklärung für 100 Airbus Single Aisle Jets der neusten Generation unterzeichnet.