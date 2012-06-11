Norwegian besiegelt Airbus A320neo Vertrag

Norwegian Airlines hat zusammen mit Airbus einen Grossauftrag über 100 Single Aisle Jets finalisiert und unterzeichnet.

Die Bestellung über 100 Airbus A320neo sei unterschrieben worden, teilte Airbus wie Norwegian am Freitag mit. Der Auftrag umfasst neben den Festbestellungen auch 50 Vorkaufsrechte auf Jets aus der A320neo Familie. Laut den aktuellen Listenpreisen hat der Auftrag einen Gesamtwert von rund 9,7 Milliarden US-Dollar. Diese Megabestellung wurde bereits im Januar bekanntgegeben, neben den Airbus Maschinen hat Norwegian auch 100 Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben.