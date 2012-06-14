Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Mai 2012 einen Anstieg der Nachfrage von 15 Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Mai 1,543 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwölf Prozentpunkte mehr als im Mai 2011. Das Angebot wurde um vierzehn Prozentpunkte auf 2,093 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfzehn Prozentpunkte auf 1,603 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Mai erreichte 77 Prozent, dies war ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahresmai. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.