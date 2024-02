Neuer Lufthansa Kampagnenfilm

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Weltpremiere für den neuen Lufthansa „Yes“ Kampagnenfilm. Er ist in Deutschland ab sofort in TV, Online und im Kino zu sehen, in den USA startet „Every Story starts with a Yes“ im März. Weitere Länder folgen.

Im Zentrum des neuen Lufthansa „Yes“ Kampagnenauftritts stehen die individuellen Erlebnisse und Geschichten von Reisenden. Aus dem Slogan „Say yes to the world“ wird ein klares „Yes“, das individuelle „Yes“ der Fluggäste.

Michelle Mynhardt, Head of Marketing Lufthansa Airlines sagt: „Unsere neue Kampagne unterstreicht die Weltoffenheit, für die unsere Marke steht. Jeder Gast bei uns an Bord hat seine eigene Geschichte und reist aus den unterschiedlichsten Gründen mit uns. Jeder dieser Momente beginnt mit einem „Yes“ und das möchten wir sichtbar machen.“

Der Film erzählt von einem Paar, dass sich im Flugzeug fragt, welche individuelle Geschichte hinter der Reise der Mitreisenden stecken könnte. Die Stories, die sie sich erdenken, reichen von einem zukünftigen Paar, das sich gerade kennenlernt, drei Kindern auf ihrer ersten großen Reise in eine neue Heimat oder einer Gruppe von Freundinnen, die dem Alltag entfliehen.

Kreative Idee und Umsetzung stammen von Serviceplan, seit Anfang 2024 verantwortliche Agentur für die weltweite Marketingkommunikation von Lufthansa Airlines. Produktion von Iconoclast, Regie führte Marcus Ibanez.

"Wir erzählen wahre Momente, die Menschen berühren, in denen sie sich wiederfinden und die Lust aufs Reisen machen – ehrlich, authentisch und modern. Denn ‚Yes‘ ist mehr als eine Antwort, es ist ein Mindset, ein Lebensgefühl und genau dieses Gefühl halten wir in unserer neuen Bildwelt fest. Wir zeigen, worum es beim Reisen doch eigentlich geht“, sagt Till Diestel, Chief Creative Officer Serviceplan Germany.

Der Kampagnenfilm wird von Kampagnenmotiven OOH und DOOH begleitet. Die ersten Kampagnenmotive sind seit dem 15. Januar unter anderem an der Westfassade des Terminal 2 in München und am SAT Tower sowie auf der digitalen Stehle an der Vorfahrt zum Terminal 1 in Frankfurt zu sehen. Verantwortlich für die Mediaplanung ist Mindshare Media, Oscar Bravo für Social Media.