Lufthansa Group sucht 2000 Piloten

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group sucht für die wachsenden Flugzeugflotten ihrer Airlines bis Ende 2025 über 2.000 Pilotinnen und Piloten.

Die neue „flybig“-Kampagne des Konzerns zeigt den Pilotenberuf in all seinen faszinierenden Facetten. Die Botschaft „Pilot:in - dein Traumjob in gut.“ hebt den Beruf dabei über das gängige Klischee hinweg: Pilotinnen und Piloten von morgen sind nicht nur Flugzeugführer, sondern vor allem auch Team Manager ihrer Crew sowie Gastgeber an Bord - und das in einem spannenden und globalen Umfeld.

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Die Kampagne richtet sich an Berufseinsteiger und auch an bereits ausgebildete Pilotinnen und Piloten, die zu einer Lufthansa Group Airline wechseln möchten (so genannte “Ready entry pilots”). Die Cockpitbesatzungen der Lufthansa Group sind in ihren Biografien und Hintergründen bunt und vielfältig, und eine Vielzahl von Jobmodellen macht den Beruf mit unterschiedlichsten Lebenssituationen vereinbar. Damit will das Unternehmen vor allem auch junge Frauen für eine Karriere im Cockpit begeistern. Wer auf den Plätzen mit der besten Aussicht im Flugzeug sitzen möchte, muss Teamgeist und soziale Kompetenzen zeigen: „Entscheidendes Instrument im Cockpit: Social Skills.“ lautet eines der Kampagnenmotive.

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Die Werbekampagne ist ab sofort in Online- und Printmedien sichtbar, wird auf Out-Of-Home-Werbeträgern ausgespielt und auf allen Social-Media-Kanälen verlängert. Die Botschaften für die ready-entry-pilots werden zudem in fachspezifischen Online- und Printmagazinen veröffentlicht.

Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Lufthansa)

Mit „flybig“ trat die Lufthansa Group erstmalig Anfang 2023 in Erscheinung, weitere Ausspielungen mit dem Fokus auf Cockpitbesatzungen sind auch für das kommende Jahr geplant. Um neben der Imageschärfung des Pilotenberufs auch die Bewerberzahlen zu erhöhen, wird auf die entsprechenden Karrierekanäle und die Website der European Flight Academy (EFA), der Flugschule der Lufthansa Group, geleitet.

Lufthansa Aviation Training LAT Cirrus SR20 (Foto: LAT)

European Flight Academy schult den Nachwuchs

Die European Flight Academy als Flugschule der Lufthansa Group bildet die Nachwuchs-Pilotinnen und -piloten aus. Die 24-monatige Schulung setzt sich aus einer Theoriephase in Bremen oder Zürich und Praxisphasen in Goodyear/USA und Grenchen/CH bzw. Rostock-Laage zusammen. Für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards kommt bei der Schulung eine moderne, standardisierte Flugzeugflotte zum Einsatz.

Lufthansa Flight Training CJ1+ (Foto: Wikipedia)

Großer Vorteil einer Ausbildung an der EFA ist, dass die Airlines der Lufthansa Group die Absolventinnen und Absolventen bei der Besetzung ihrer Cockpits priorisiert berücksichtigen.

