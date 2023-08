Air Berlin streicht Verbindungen

Air Berlin will die Strecken Bremen, Dortmund und London aus ihrem Angebot streichen.

Die deutsche Fluggesellschaft will die Verbindungen Berlin-Tegel nach Bremen, Dortmund und London vorübergehend streichen. Diese seien unrentabel, so die Airline. Am 15. September werden die Flüge nach Bremen eingestellt, gefolgt von Dortmund am 29. und London Stansted am 1. November.