Air Berlin wechselt von Bergamo nach Milano Malpensa
05.05.2008 RK
Jetzt wo es auf dem Mailänder Grossflughafen Milano Malpensa wieder mehr Platz hat, wechselt auch Air Berlin von Bergamo nach Milano.
Deutschlands zweitgrösste Fluggesellschaft Air Berlin verlegt ihre norditalienischen Flüge von Bergamo nach Mailand Malpensa. Nach dem Wegzug der Alitalia nach Rom gibt es auf dem Grossflughafen Mailand wieder mehr Platz. Ab dem 16. Juni startet Air Berlin wöchentlich 25mal vom Terminal 1 des Mailänder Flughafens nach Berlin Tegel und Düsseldorf. Von dort aus kann man bequem weitere europäische Städte mit Air Berlin anfliegen.