Embraer 190 darf nach London-City fliegen

Der Embraer 190 wurde für das Steep Approach Verfahren auf dem London City Airport zugelassen und darf nach dem Embraer 170 nun auch den Stadtflughafen Londons anfliegen.

Der Embraer 170 erhielt die Zulassung für den London City Airport bereits 2007. Für das speziell in London City eingeführte Steep Approach Verfahren musste Embraer leichte Anpassungen beim Fly by Wire System vornehmen. Als erste europäische Fluggesellschaften werden die in Genf beheimatete Baboo Airlines, Lufthansa Cityline und die CityFlyer von British Airways mit dem Embraer 190 nach London City fliegen.