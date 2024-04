Neue Sommerziele ab Innsbruck

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Der Flughafen Innsbruck präsentiert zwei neue Sonnenziele im neuen Sommerflugplan und erhöht damit die Attraktivität weiter.

Zwei NEUE Destinationen – Karpathos und Lesbos -, insgesamt acht verschiedene Reiseziele in Griechenland, die beliebte Baleareninsel Mallorca mit ihrer vielseitigen Schönheit, Sardinien als Perle des Mittelmeeres, das ursprüngliche Kalabrien in Süditalien und die französische Insel Korsika umfassen das attraktive Sommerflugprogramm ab Innsbruck. Auch Städtetrips sind ab Innsbruck möglich, in diesem Sommer liegen vor allem Städte in Großbritannien im Trend. Am heutigen Sonntag, den 28. April, findet mit dem Start der ersten Charterkette der „Take Off“ für die Sommersaison statt.

Den offiziellen Saisonauftakt der Sommersaison 2024 bereitet der Erstflug nach Korsika, der ab diesem Wochenende bis Mitte Oktober wöchentlich von Innsbruck aus starten wird.

Bis Ende Mai nimmt das Angebot an Urlaubsflügen richtig Fahrt auf. Vielseitige Urlaubsdestinationen in sonnigen Gefilden zählen zu den Top-Urlaubszielen im Sommer 2024. Darunter sind allein acht Reiseziele in Griechenland – ganz besonders freut man sich am Flughafen über die beiden NEUEN Inseldestinationen Karpathos (mit TUI Österreich) und Lesbos (mit Idealtours). Weiter stehen Kalamata, Kos, Kreta, Preveza (die Regionen Lefkas und Epiros), Rhodos und Thessaloniki (Region Chalkidiki) zur Wahl für den perfekten Sommerurlaub.

Ins sonnige Süditalien laden die Urlaubsdestinationen Sardinien und Kalabrien ein. Und in Spanien ist die beliebte Baleareninsel Mallorca ein Fixpunkt im Sommerflugprogramm.

Zudem werden am Anfang der Sommersaison organisierte Reisen für die Tiroler Seniorinnen und Senioren nach Ibiza und Split angeboten.

Beliebte Reisedauer

Zehn Tage sind für viele Kundinnen und Kunden die ideale Reisedauer. Zu den Sommerdestinationen Mallorca, Kreta, Kalamata, Kefalonia sowie Lefkas/Epiros werden je zwei wöchentliche Verbindungen angeboten und eignen sich damit optimal für diesen Kundenwunsch.

Städtetrips und Streckennetze

Auch Städtereisen spielen im Sommer 2024 ab Innsbruck eine Rolle, vor allem Städte in Großbritannien liegen aktuell im Trend. So werden Birmingham (mit Jet2), Edinburgh (mit British Airways), London Gatwick (mit easyJet) und Manchester (mit Jet2) direkt ab Innsbruck angeboten.

Beliebt sind auch Städtereisen nach Amsterdam und Wien. Die Flughäfen beider Metropolen sind zugleich Drehkreuze für verschiedenste Destinationen innerhalb Europas oder für Fernreisen. So gibt es über Amsterdam etwa die Möglichkeit, das Streckennetz von KLM und Delta in Anspruch zu nehmen.

Flughafen Innsbruck