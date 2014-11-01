Macchi MC.205 Veltro

Macchi MC.205 Veltro, Herstellerland: Italien Die Macchi MC.205 Veltro war als Jagdflugzeug gebaut worden. Spannweite: 10,58 m, Länge: 8,85 m, Maximales Abfluggewicht: 3.850 kg

Als Weiterentwicklung der Macchi MC.202 Folgore startete am 19.April 1942 der Prototyp der MC.205 V1. Als entscheidender Unterschied zur MC.202 war der eingebaute Daimler Benz Motor DB 605 A, der von Fiat unter der Bezeichnung RA.1050 R.C. 58 Tifone in Lizenz gebaut wurde. Um die optimale Konfiguration zu ermitteln, hatte man zwei weitere Prototypen mit der Bezeichnung MC.205 N1 und N2 gefertigt, die den Namen Orione trugen. Sie verfügten über eine größere Spannweite von 11,23 m und damit auch über eine größere Flügelfläche von 19,00 m², sowie eine stärkere Bewaffnung. Der Erstflug der MC.205 N1 fand am 19.November 1942 und der der MC.205 N2 am 13.Mai 1943 statt. In den Vergleichstests zeigten sie aber die schlechteren Flugleistungen und wurden nicht in Serie gebaut. Schon nach kurzer Zeit war die Erprobung der MC.205 V1abgeschlossen und die Serienproduktion sollte im Juli 1943 anlaufen. Zu dieser Zeit kam es zur Kapitulation Italiens und der Besetzung durch deutsche Truppen. Die Fertigung lief unter deutscher Aufsicht in Mailand an und die Maschinen wurden an die mit Deutschland verbündeten RSI Fliegerkräfte geliefert. Die deutsche Luftwaffe führte Vergleichsflüge der MC.205V gegen die Standardjäger Bf 109 G-6 und Fw 190 A-8 durch. Die MC.205 V bewährte sich im Einsatz und wurde als eines der besten Jagdflugzeuge des zweiten Weltkrieges bezeichnet. Oft wurde sie dabei in ihren Leistungen mit der P-51D Mustang verglichen. Bis zum Kriegsende wurden noch 262 MC.205 V hergestellt, die teilweise auch nach dem Krieg noch von den italienischen Luftstreitkräften eingesetzt wurden.

Macchi MC.205 Veltro (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Macchi MC.205 Veltro

Verwendung: Jagdflugzeug

Baujahr: 1943

Besatzung: 1 Mann

Triebwerk: ein flüssigkeitsgekühlter hängender 12 Zylinder Reihenmotor Fiat RA.1050 R.C. 58 mit Dreiblatt-Verstellpropeller

Startleistung: 1.450 PS (1.080 kW)

Dauerleistung: 1.260 PS (939 kW) in 5.000 m

Spannweite : 10,58 m Länge: 8,85 m größte Höhe: 3,02 m Propellerfläche: 8,0 m² Spurweite: 3,25 m Flügelfläche: 16,80 m² V-Form: +2° Leermasse: 2.618 kg Startmasse normal: 3.460 kg Startmasse maximal: 3.580 kg Tankinhalt: 380 Liter Flächenbelastung: 213,1 kg/m² Leistungsbelastung: 2,47 kg/PS (3,32 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 552 km/h Höchstgeschwindigkeit in 7.250 m: 638 km/h Reisegeschwindigkeit in 6.000 m: 450 km/h Gipfelhöhe: 11.000 m Steigleistung: 20,6 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 0,8 min Steigzeit auf 3.000 m: 2,6 min Steigzeit auf 5.000 m: 5,3 min Reichweite normal: 910 km Reichweite maximal: 1.030 km Startstrecke: 290 m Landestrecke: 400 m Flugdauer: 2,3 h

Bewaffnung: eine 20mm Maschinenkanone MG 151/20 mit 80 Schuss, zwei 12,7 mm Maschinengewehre Breda IAFAT mit je 500 Schuss und zwei 7,7 mm Maschinengewehre Breda IAFAN mit je 1.000 Schuss

Bombenlast maximal: 200 kg