Nürnberg gewährt Einblick in den Winterflugplan

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Winterflugplan des Albrecht Dürer Airport Nürnberg startet am 27. Oktober mit 35 Nonstop-Zielen in die Herbst- und Wintersaison.

Beliebte Klassiker wie die Türkische Riviera und die Kanaren sind ebenso dabei wie attraktive Neuheiten. Die immergrüne Atlantikinsel Madeira ist in den Flugplan zurückgekehrt und wird einmal wöchentlich von Eurowings angeflogen. Ebenfalls mit Eurowings geht es nach Hamburg, das auf vielfachen Wunsch der Unternehmen aus der Metropolregion wieder aufgenommen und siebenmal wöchentlich angeflogen wird. Zum allerersten Mal im Flugplan vertreten ist Chișinău (deutsch: Kischinau), die kulturell reiche Hauptstadt der Republik Moldau mit Wizz Air.

Sonniges Spanien mit neun Zielen

Spanien trumpft im Herbst und Winter mit nicht weniger als neun Zielen auf: Auf dem Festland sind dies Alicante, Málaga, Sevilla und Valencia mit Ryanair und Barcelona mit Vueling. Auf die Kanareninsel Fuerteventura fliegen Corendon Airlines und Marabu, nach Gran Canaria ebenfalls Corendon und Marabu sowie Eurowings, nach Teneriffa Marabu und Ryanair. Nicht zu vergessen: Mallorca, das täglich von Eurowings und Ryanair angesteuert wird.

In Portugal lockt – neben Madeira – Faro an der Algarve, zweimal pro Woche nonstop mit Ryanair. In Italien Bari und Palermo, ebenfalls mit Ryanair, die auch das griechische Thessaloniki mit Nürnberg verbindet.

All inclusive an der türkischen Riviera

Die Türkei ist mit Antalya als beliebtestes Ziel der Franken mit Flügen von Corendon Airlines, Pegasus, SunExpress und Freebird vertreten. Turkish Airlines und Pegasus pendeln mehrmals täglich nach Istanbul. Außerdem dabei ist Izmir mit SunExpress.

Durchgehend sommerliche Temperaturen bietet das ägyptische Hurghada, das an Bord von Air Cairo, Corendon, Eurowings und Marabu zu erreichen ist. Hinzu kommt das Taucherparadies Marsa Alam mit Eurowings.

Zahlreiche Ziele in Osteuropa und die schönsten Metropolen wie Paris, Amsterdam oder Budapest stehen zur Auswahl und über die großen Drehkreuze geht es mit nur einem Umstieg weiter in die ganze Welt.

Mehr London-Flüge zu Weihnachten

British Airways kehrt vorübergehend nach Nürnberg zurück, um Besucher aus Großbritannien zum Christkindlesmarkt zu fliegen: Diese Verbindung kann natürlich auch in umgekehrter Richtung genutzt werden, zum Beispiel für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel in der britischen Metropole.

Im Zeitraum vom 28. November 2024 bis 5. Januar 2025 sind Flüge zwischen London Heathrow und Nürnberg jeweils für donnerstags, freitags, sonntags und montags buchbar – perfekt für ein langes Wochenende. Auch Ryanair fliegt die britische Metropole an und bedient täglich den Flughafen London Stansted.

Flughafen Nürnberg