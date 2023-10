Nürnberg feiert Erstflug nach Abu Dhabi

Als Highlight des Winterflugplans am Flughafen Nürnberg gilt das neue Nonstop-Ziel Abu Dhabi. Das neue Ziel wird mit einer Boeing 737 MAX 8 von Smartwings angeflogen.

Etihad Holidays bietet in Zusammenarbeit mit der Charterfluggesellschaft Smartwings drei wöchentliche Verbindungen in die schillernde Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Anlässlich des Erstfluges am 16. Oktober 2023 wurde das Flugzeug vom Typ Boeing 737-800 MAX mit einer Wasserfontäne feierlich begrüßt.

Rund 40 Ziele umfasst der aktuelle Winterflugplan des Airport Nürnberg, erstmals dabei: Abu Dhabi. Als „besondere Bereicherung für unser Streckennetz“ bezeichnet Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe den prominenten Neuzugang. „Unser Ziel ist es in den nächsten Jahren die Zahl der deutschen Urlauber, die nach Abu Dhabi fliegen, zu verdoppeln“, sagt Lamia Azimi, Geschäftsführerin von Capital Holidays (Europe) GmbH.

Bekannt für ihre von Wolkenkratzern dominierte Skyline, bietet die moderne Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate eine Mischung aus facettenreicher Kultur und traditionellem Erbe, hinzu kommen eine atemberaubende Natur und traumhafte Strände. Auch die Shopping-Möglichkeiten gelten als außergewöhnlich. Tagesausflüge nach Dubai sind möglich.

Capital Holidays, ein Tochterunternehmen von Tourism 365 als Teil der ADNEC Group und eigenständiger Reiseveranstalter mit Sitz in München, bietet die Flüge nach Abu Dhabi inklusive attraktiver Hotelauswahl als Pauschalreisen an. Fluggäste ab Nürnberg können jeweils montags, mittwochs oder freitags mit der Charterfluggesellschaft Smartwings in rund sechs Stunden nach Abu Dhabi reisen. Buchbar sind Urlaube mit flexibler Reisedauer. Zum Einsatz kommen ausschließlich moderne und ökologisch effiziente Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 MAX.

