Mit LOT Polish Airlines nach Reykjavik

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

Ab dem 12. April 2025 wird LOT Polish Airlines regelmässig von Warschau zum Flughafen Keflavik in Island verkehren. Die Strecke soll ganzjährig bedient werden.

LOT Polish Airlines steuert ab dem 12. April 2025 ein weiteres neues Ziel an: Island. Viermal pro Woche verbindet die polnische Fluglinie dann ihr globales Drehkreuz in Warschau mit dem Flughafen Keflavik vor den Toren der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Die Abflugzeit ist jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 21:35 Uhr mit Ankunft in Reykjavik nach 4:20 Stunden Flugzeit um 23:55 Uhr Ortszeit. Sonntags erfolgt der Abflug in Warschau um 21:50 Uhr (Landung in Reykjavik um 0:10 Uhr). Unter anderem ab Berlin und Wien lassen sich die neuen Island-Flüge schnell und bequem erreichen, wobei der Zwischenstopp in Warschau nur zwischen 55 und 85 Minuten dauert.

Die neuen Islandflüge von LOT Polish Airlines im Sommer 2025:

Dienstag, Donnerstag und Samstag

Abflug mit LO 499 in Warschau um 21:35 Uhr, Ankunft in Keflavik um 23:55 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 500 in Keflavik um 0:45 Uhr, Ankunft in Warschau um 6:45 Uhr Ortszeit

Sonntag

Abflug mit LO 499 in Warschau um 21:50 Uhr, Ankunft in Keflavik um 0:10 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 500 in Keflavik um 1:00 Uhr, Ankunft in Warschau um 7:00 Uhr Ortszeit

Flugbeispiele ab Berlin und Wien:

Ab Berlin

Abflug um 19:00 Uhr, Ankunft in Keflavik um 23:55 Uhr Ortszeit nach 6:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 19:25 Uhr, Ankunft in Keflavik um 23:55 Uhr Ortszeit nach 6:30 Stunden Gesamtreisezeit

Auch im Winter nach Keflavik

In der Wintersaison 2025/2026 wird LOT Polish Airlines dreimal wöchentlich nach Island fliegen: jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag mit Abflug in Warschau um 21:50 Uhr und Ankunft in Keflavik um 1:25 Uhr Ortszeit.

Auf den Flügen nach Island setzt LOT Polish Airlines moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 737 mit den zwei Serviceklassen LOT Business Class und LOT Economy Class ein.

„Mit dem stetigen Ausbau unseres Streckennetzes kommen wir den vermehrten Wünschen unserer Kunden und Vertriebspartnern entgegen, die als Geschäftsreisende oder Touristen gerne mit LOT Polish Airlines reisen, zumal der Aufenthalt am Chopin-Flughafen in Warschau zum Umsteigen meist nur wenig Zeit in Anspruch nimmt“, erläutert Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Wir freuen uns darauf, ab April 2025 neu nach Island zu fliegen. Die größte Vulkaninsel der Welt ist in den vergangenen Jahren bei Besuchern immer beliebter geworden. Allein aus Deutschland kommen jedes Jahr über mehr als eine halbe Million Gäste nach Island.“

Die neuen Flüge zwischen Warschau und Reykjavik sind ab sofort über alle Verkaufskanäle buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.