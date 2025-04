Mit LOT Polish Airlines nach Malta

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

Nach dem Eröffnungsflug am 16. April 2025 fliegt LOT Polish Airlines ab sofort viermal pro Woche nach Malta.

Die neue Verbindung ab dem globalen Drehkreuz in Warschau wird ganzjährig bedient. Für mehr Flexibilität bietet LOT Polish Airlines die Flüge ab Warschau zu unterschiedlichen Uhrzeiten an: jeden Mittwoch und Sonntag um 8:05 Uhr, jeden Dienstag und Samstag um 14:05 Uhr. Der Malta International Airport ist nach rund drei Stunden erreicht und die Rückflüge finden jeweils am gleichen Tag statt.

„Das historische Erbe, das kristallklare Wasser und das milde Klima machen Malta zu einem Reiseziel, dessen Besuch das gesamte Jahr über lohnenswert ist“, betont Michal Fijol, CEO von LOT Polish Airlines. „Unsere vier neuen wöchentlichen Flüge ermöglichen Gästen aus aller Welt, den einzigartigen Zauber dieser Insel zu entdecken.“

Dabei profitieren auch Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von attraktiven Umsteigeverbindungen über Warschau. Zum Beispiel beläuft sich die Gesamtreisezeit der Flüge von LOT Polish Airlines von Hamburg nach Malta mit kurzem Aufenthalt in Warschau auf nur 5:40 Stunden, während die Gesamtreisezeit ab Berlin nur 5:45 Stunden beträgt.

In Valletta gehen Geschichte und mediterraner Charme Hand in Hand

Die Hauptstadt Valletta ist ein Teil des UNESCO Welterbes und gehört zum Pflichtprogramm jedes Malta-Besuchers. Trotz ihrer übersichtlichen Größe gilt es hier, zahlreiche Attraktionen zu erkunden, wobei neben den historischen Schätzen gerade auch die herrlichen Aussichtspunkte empfehlenswert sind. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählen die barocke Konkathedrale St. John’s mit Meisterwerken des Malers Carvaggio, der beindruckende Großmeisterpalast, der in seinem Inneren üppig verziert ist und eine sehenswerte Waffenkammer birgt, sowie die Upper Barrakka Gardens, die über der Stadt thronen und einen spektakulären Blick auf den Naturhafen Grand Harbour bieten. Das Fort St. Elmo und das National War Museum unterstreichen die enorme strategische Bedeutung der Insel im Laufe der Zeit. Daneben dürfen Abstecher in eines der ältesten Theater der Welt, das Manoel Theatre, sowie auf die bunte Strait Street mit vielen Restaurants und Musikbars nicht fehlen. An nahezu jeder Straßenecke sind Geschichte und der mediterrane Charme Vallettas zu erleben.

Gozo, ein maritimes Paradies

Wer nach Malta kommt, sollte auch auf Gozo eine Entdeckungstour unternehmen. Das bezaubernde Inselchen ist von Maltas Häfen nur eine 25-minütige Überfahrt mit der Fähre entfernt. In der Meeresbucht von Dwejra bestaunen die Gäste nicht nur atemberaubende Landschaften und Felsformationen, sondern sehen auch hautnah, wo einige Szenen der Kultserie Game of Thrones gedreht wurden. Zudem berichten Einheimische von alten Überlieferungen, wonach an jenem Ort einst Meerjungfrauen das Meer bevölkerten. Heute sind Dwejra und das umgebende Naturschutzgebiet ein Ort, der zu Tauchgängen oder dazu einlädt, sich auf die Spuren der Fauna und Flora der Insel zu begeben.

Als schönster Strand Gozos gilt Ramla Bay, dessen roter Sand eine ganz außergewöhnliche Urlaubsatmosphäre schafft. Man sagt, dass einst sogar der römische Kaiser Caligula hier die Sommer verbrachte, während die mythologische Göttin Kalypso in einer Höhle ganz in der Nähe Odysseus gefangen gehalten haben soll. Während der Hauptsaison machen viele Festivals Ramla Bay zu seinem Kultur-Hotspot.

In Marsaxlokk scheint die Zeit stillzustehen

Wer den Tag in aller Ruhe angehen möchte und es genießt, entspannte Spaziergänge zu unternehmen oder einfach einmal innezuhalten, begibt sich nach Marsaxlokk. Maltas ältestes Fischerdörfchen zeigt sich ganz betörend und lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Schon ein Bummel zu den Luzzus, Maltas berühmten farbenprächtigen Fischerbooten, sorgt für anregende Entspannung. Lebhaft geht es auf dem Markt zu, wenn die Händler frisch gefangen Fisch, appetitlich duftenden Käse, Süßwaren und das traditionelle Maltesische Brot feilbieten.

Ein weiterer Ort wie aus einer anderen Welt ist abseits des Trubels die Bucht Anchor Bay mit ihrem türkisfarbenen Wasser. Sie diente bereits dem Kinofilm Popeye als Kulisse, weshalb sich Gäste hier mit Freude in die Welt des warmherzigen, wenn auch etwas exzentrischen Seemanns eintauchen. Zwar glänzt der Themenpark Popeye Village nicht mit aufsehenerregenden Achterbahnen, doch besticht er durch viele Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel und auf dem Wasser. Die einmalige Atmosphäre dieses Ortes begeistert Jung und Alt – ebenso Alleinreisende, Familien und Gruppen – und dürfte zu jenen Attraktionen gehören, die auf Malta für besondere Überraschungsmomente sorgen.

„Wir freuen uns, dass LOT Polish Airlines‘ neue Ganzjahresverbindung mit Warschau die Konnektivität Maltas zusätzlich stärkt“, sagt Alan Borg, CEO des Malta International Airport. „Neben dem reinen Punkt-zu-Punkt-Verkehr bieten die Flüge vielen potenziellen Gästen die Möglichkeit, auch von Orten auf die Insel zu kommen, von wo es keine direkten Verbindungen gibt.“

„Als Full-Service Carrier hebt LOT die Konnektivität Maltas auf ein neues Niveau und eröffnet auch für das MICE-Geschäft zusätzliche Optionen“, so Carlo Micaleff, CEO der Malta Tourism Authority. „Das gilt natürlich nicht allein für Gäste aus Polen, die Malta besuchen wollen, sondern aus dem gesamten Netzwerk von LOT Polish Airlines einschließlich der Langstrecken-Quellmärkten in Asien und Nordamerika.“

Die neuen Flüge nach Malta sind über alle Verkaufskanäle buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

Über LOT

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.