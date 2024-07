LOT modernisiert Business Lounge in Warschau

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines wird die Business Lounge Polonez im Schengen-Bereich am Chopin-Flughafen in Warschau, dem globalen Drehkreuz der Fluglinie, komplett renovieren und deutlich vergrößern.

Die Arbeiten beginnen noch in diesem Monat und werden bei laufendem Betrieb bis Dezember 2024 abgeschlossen sein. Die Lounge wird dann ein modernes Design aufweisen, das Funktionalität und Komfort verbindet, und zugleich die neue Markenidentität der Fluggesellschaft sowie polnische Gastfreundschaft widerspiegeln. Gleichzeitig wächst die Lounge um mehr als 150 auf insgesamt 860 Quadratmeter.

Am Flughafen von Warschau bündelt LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, die überwiegende Mehrheit aller nationalen und internationalen Flüge. So können beispielsweise Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Warschau schnell und bequem zu Weiterflügen mit der Airline umsteigen, zum Beispiel innerhalb Polens und Europas, aber auch ins Baltikum, nach Zentralasien, in den Nahen Osten sowie nach Indien, Fernost und Nordamerika.

Die Business Lounge Polonez befindet sich auf der Abflugebene, unmittelbar hinter der Sicherheitskontrolle. Sie ist täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Zugangsberechtigt sind Passagiere der LOT Business Class, Miles & More Mitglieder mit HON Circle, Senator oder Frequent Traveler Status sowie Gäste mit Star Alliance Gold Status. Gäste kommen hier in den Genuss zahlreicher Annehmlichkeiten wie kostenfreies WLAN, warme und kalte Speisen und Snacks, zwei Bars, Duschen sowie das Salon Yonelle Spa mit kostenfreien Anwendungen.

„Es ist unser klares Bestreben, unseren Gästen nicht nur in der Luft einen perfekten Service zu bieten, sondern wollen dies auch nahtlos am Boden fortführen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unsere Business Lounge im Schengen-Bereich des Chopin Airports noch schöner, komfortabler und geräumiger gestalten“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Für LOT Polish Airlines stellt der Umbau der Business Lounge Polonez einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Gästekomfort dar. Erst im vergangenen Jahr hatten wir angekündigt, am Flughafen Chicago O’Hare eine eigene Lounge zu eröffnen sowie das Interieur unserer Boeing-Dreamliner-Flotte komplett neuzugestalten.“

Neben der Business Lounge Polonez unterhält LOT Polish Airlines im Non-Schengen-Bereich des Chopin-Flughafens Warschau die LOT Business Lounge Mazurek. Diese bietet ein ähnlich umfangreiches Serviceangebot und ist täglich von 6:15 bis 23 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zu den Flügen von LOT Polish Airlines sowie zu den beiden Lounges am internationalen Flughafen von Warschau gibt es unter www.lot.com.

LOT Polish Airlinesist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.