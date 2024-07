LOT Polish Airlines erweitert Streckennetz

LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines nimmt Larnaka wieder in den Flugplan auf. Ab dem 28. Oktober 2024 verbindet die polnische Fluglinie ihr globales Drehkreuz am Chopin Airport in Warschau mit der Hafenstadt im Südosten Zyperns.

Die Flüge finden zunächst viermal pro Woche statt: montags, mittwochs, freitags und samstags. Die Abflugzeit von LO-171 in Warschau ist vormittags um 10:40 Uhr, Ankunft am Larnaca International Airport nach dreieinhalb Stunden Flugzeit um 15:10 Uhr Ortszeit (Abflug auf dem Rückweg mit LO-172 um 16:10 Uhr, Ankunft in Warschau um 18:50 Uhr).

Dank der günstigen Abflugzeit in Warschau um 10:40 Uhr haben viele Gäste ab deutschen Flughäfen die Möglichkeit, mit LOT Polish Airlines schnell und unkompliziert über Warschau nach Larnaka zu fliegen. Zum Beispiel beläuft sich die Gesamtreisezeit ab Berlin auf nur knapp über sechs Stunden.

Auf der Strecke zwischen Warschau und Larnaka setzt LOT Polish Airlines moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 737 ein. Im Sommer 2025 erhöht die Airline die Frequenz auf dieser Verbindung und fliegt dann täglich außer dienstags in Richtung Zypern.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach rund zweijähriger Pause endlich wieder Larnaka in unseren Flugplan aufnehmen können“, unterstreicht Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Verbindung auch für viele Urlauber und Gruppen aus deutschsprachigen Ländern sehr attraktiv ist, insbesondere weil sie am Chopin-Flughafen Warschau bequem, schnell und stressfrei ohne großen Zeitverlust umsteigen können.“

Reisebeispiele nach Larnaka mit LOT Polish Airlines (Winter 2024)

Berlin

Abflug in Berlin um 8:00 Uhr, Ankunft in Larnaka um 15:10 Uhr Ortszeit

6:10 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 90 Minuten Aufenthalt in Warschau

Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 7:15 Uhr, Ankunft in Larnaka um 15:10 Uhr Ortszeit

6:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 7:20 Uhr, Ankunft in Larnaka um 15:10 Uhr Ortszeit

6:50 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 95 Minuten Aufenthalt in Warschau

Hamburg

Abflug in Hamburg um 6:55 Uhr, Ankunft in Larnaka um 15:10 Uhr Ortszeit

7:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:15 Stunden Aufenthalt in Warschau

München

Abflug in München um 6:55 Uhr, Ankunft in Larnaka um 15:10 Uhr Ortszeit

7:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich zwei Stunden Aufenthalt in Warschau

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.