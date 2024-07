LOT baut Europa-Streckennetz weiter aus

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines fliegt ab dem 3. Februar 2025 neu täglich von Warschau nach Lissabon und baut damit das Europastreckennetz weiter aus.

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, baut das europäische Streckennetz kontinuierlich aus und startet ab 3. Februar 2025 eine neue Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung: Die polnische Fluglinie wird dann ihr globales Drehkreuz in Warschau mit Lissabon im Südwesten Portugals verbinden. Geflogen wird zunächst fünfmal pro Woche (montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags). Ab dem 24. Februar 2025 bedient die Airline diese Verbindung täglich. Auf der Strecke setzt LOT Polish Airlines moderne Boeing 737 ein, die Reisezeit pro Strecke beläuft sich auf etwas über vier Stunden.

Die neuen Flüge von LOT Polish Airlines zwischen Warschau und Lissabon:

Abflug mit LO-425 in Warschau um 10:15 Uhr, Ankunft in Lissabon um 13:25 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO-426 in Lissabon um 14:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 19:30 Uhr Ortszeit

Lissabon ist damit eine weitere europäische Stadt im Angebot von LOT Polish Airlines. In diesem Jahr hatte die Fluggesellschaft bereits neue Flüge unter anderem nach Innsbruck, Lyon und Oradea angekündigt; ebenso die Wiederaufnahme von Strecken, die einige Zeit nicht bedient werden konnten, etwa nach Athen und Larnaka.

Auch aus dem deutschsprachigen Raum ergeben sich für die Fluggäste dank der neuen Lissabon-Verbindung einige neue, attraktive Reiseoptionen mit angenehm kurzen Umsteigezeiten in Warschau, beispielsweise ab Berlin und Hamburg.

Ab Berlin:

Abflug in Berlin um 8:00 Uhr, Ankunft in Lissabon um 13:25 Uhr Ortszeit

6:25 Stunden Gesamtreisezeit inklusive 65 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg:

Abflug in Hamburg um 6:55 Uhr, Ankunft in Lissabon um 13:25 Uhr Ortszeit

7:30 Stunden Gesamtreisezeit inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

„LOT Polish Airlines setzt die 2023 angekündigte, auf fünf Jahre ausgelegte Expansionsstrategie konsequent um und fliegt dann neu nach Portugal“, betont Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Einhergehend mit der Erneuerung und Vergrößerung unserer Flotte können wir sukzessive unser Streckennetz anpassen sowie die Frequenzen auf besonders nachfragestarken Verbindungen erhöhen, wie wir das jüngst mit dem dritten Berlin-Flug gemacht haben. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Fluggäste aus Berlin damit ab kommendem Februar schnell und bequem nach Lissabon fliegen können.“