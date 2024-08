LOT Polish Airlines fliegt neu nach Teneriffa

LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, nimmt die Kanarischen Inseln ins globale Streckennetz auf und fliegt im Winter 2024/2025 erstmals nach Teneriffa.

Ab dem 27. November 2024 verbindet der polnische Carrier das weltweite Drehkreuz am Chopin-Flughafen in Warschau dreimal pro Woche – mittwochs, freitags und sonntags – mit dem Reina Sofía Airport im Süden Teneriffas. Geflogen wird mit einer Boeing 737 MAX8. Die Abflugzeit der rund sechsstündigen Flüge in Warschau ist morgens um 7:50 Uhr; auf dem Rückweg erfolgt der Abflug um 13:55 Uhr Ortszeit.

„Nach Athen, Lissabon, Larnaka, Lyon und einigen weiteren Städten ist Teneriffa ein weiteres neues Ziel in Europa, das wir in wenigen Monaten neu bedienen werden“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „LOT Polish Airlines verfolgt damit konsequent die bis 2028 terminierte Wachstumsstrategie, zu der neben der Erweiterung des Streckennetzes auch die Erneuerung und Vergrößerung unserer Flotte gehören.“

Weitere Informationen zu den Flügen von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.