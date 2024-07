LOT Polish Airlines fliegt nach Lyon

LOT Polish Airlines Embraer E190 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, setzt den nachhaltigen Wachstumskurs fort und erweitert mit der französischen Metropole Lyon abermals das Streckennetz.

Ab dem 30. September 2024 wird die polnische Fluglinie sechsmal pro Woche ihr globales Drehkreuz in Warschau mit Lyon in Frankreich verbinden. Auf dieser Strecke setzt LOT Polish Airlines moderne Embraer vom Typ E195 in einer 2-2-Bestuhlung ohne Mittelsitz ein.

Lyon ist die drittgrößte Stadt Frankreichs und zudem ein bedeutendes Wirtschafts- und Finanzzentrum. Die Lyoner Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe, außerdem ist Lyon berühmt für exquisite Gastronomie.

„Nach Städten wie Riad, Taschkent und Innsbruck ist Lyon ein weiteres Reiseziel von internationaler Bedeutung, das wir 2024 neu in unseren Flugplan aufnehmen“, betont Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Die Stadt ist sowohl für Geschäftsleute als auch für Touristen ein interessantes Reiseziel, und dank der Flugzeiten ist der neue Lyon-Flug auch auf zahlreiche Umsteigeverbindungen via Warschau abgestimmt.“

Der neue Flugplan (MESZ) zwischen Warschau und Lyon:

Montag, Dienstag und Donnerstag:

Abflug in Warschau mit LO 345 um 8:10 Uhr, Ankunft in Lyon um 10:30 Uhr

Abflug in Lyon mit LO 346 um 11:20 Uhr, Ankunft in Warschau um 13:40 Uhr

Mittwoch, Freitag und Sonntag:

Abflug in Warschau mit LO 347 um 16.00 Uhr, Ankunft in Lyon um 18:20 Uhr

Abflug in Lyon mit LO 348 um 19:10 Uhr, Ankunft in Warschau um 21:30 Uhr