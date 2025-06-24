Mit LOT Polish Airlines nach Thessaloniki

LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines baut das europäische Streckennetz konsequent aus und hat zur Sommersaison 2025 die neuen Flüge von Warschau nach Thessaloniki aufgenommen.

Die polnische Fluglinie LOT Polish Airlines bedient die zweitgrößte Metropole in Griechenland ganzjährig: in der Sommersaison täglich, während des Winters 2025/2026 viermal pro Woche.

Um den Fluggästen maximale Flexibilität zu bieten, finden die Abflüge in Warschau zu zwei verschiedenen Uhrzeiten statt: mittwochs, freitags und sonntags um 9:40 Uhr; montags, dienstags, donnerstags und samstags um 14:10 Uhr. Die Flugzeit beläuft sich auf rund 2:20 Stunden:

Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug mit LO 605 in Warschau um 9:40 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 606 in Thessaloniki um 13:55 Uhr, Ankunft in Warschau um 15:15 Uhr Ortszeit

Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

Abflug mit LO 607 in Warschau um 14:10 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 608 in Thessaloniki um 18:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 19:45 Uhr Ortszeit

Mit der LOT Business Class und der LOT Economy Class stehen den Passagieren zwei komfortable Serviceklassen zur Auswahl. Gut für viele Umsteiger: Dank passender Anschlussverbindungen mit kurzer Aufenthaltsdauer am Chopin-Airport in Warschau können sie schnell und bequem nach Thessaloniki reisen. So lässt sich die nordgriechische Metropole zum Beispiel ab Berlin oder Hamburg in nur rund fünf Stunden erreichen.

Reisebeispiele nach Thessaloniki:

Ab Berlin

Abflug um 11:20 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 5:05 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 6:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 6:55 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit nach 5:00 Stunden Gesamtreisezeit

„Nachdem wir erst vor kurzem unsere neuen Verbindungen nach Lissabon, Malta und Reykjavik aufgenommen haben, folgt mit Thessaloniki nun eine weitere Stadt, die sowohl für Touristen als auch Geschäftsreisende von hohem Interesse ist“, betont Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „So gilt Thessaloniki als das Tor zu den Hotels und Stränden auf der Chalkidiki-Halbinsel sowie für die faszinierende Berglandschaft Nordgriechenlands. Zugleich ist die Stadt mit ihrem großen Seehafen auch ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum.“

Die neuen Flüge nach Thessaloniki sind über alle Verkaufskanäle buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.