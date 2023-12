Mit Condor von Köln Bonn nach Mallorca

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Am Köln Bonn Airport gibt es ab dem kommenden Frühjahr eine weitere Verbindung nach Palma de Mallorca.

Die Fluggesellschaft Condor kehrt nach Köln Bonn zurück und fliegt ab dem 9. Mai fünf Mal pro Woche in die Hauptstadt der beliebten spanischen Sonneninsel Mallorca. Die Flüge der deutschen Airline finden montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags statt.

„Die Nachfrage nach Reisen in die Sonne und insbesondere nach Mallorca war in diesem Jahr sehr groß, und es zeigt sich bereits deutlich, dass dies auch 2024 der Fall sein wird“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln Bonn GmbH. „Es ist deshalb sehr erfreulich, dass Condor wieder an unserem Flughafen startet und wir unseren Gästen so weitere Reisemöglichkeiten zu diesem Top-Urlaubsziel bieten können.“

Mallorca ist die größte Insel der Balearen im Mittelmeer. Mit ihren schönen Stränden und dem milden Klima ist sie ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Die Insel hat zudem eine abwechslungsreiche Landschaft mit malerischen Buchten und markanten Gebirgszügen sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale La Seu in Palma zu bieten. Moderne Hotels, Cafés und Bars und eine weithin bekannte Partyszene kennzeichnen Mallorca ebenso wie traditionelle Dörfer im Inselinneren. Mallorca ist aufgrund dieser Vielfalt nicht nur für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter attraktiv, sondern auch für Familien oder Reisende, die im Urlaub wandern oder Rad fahren möchten.

Die Flüge in Köln Bonn starten montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags. Die Landung auf Mallorca erfolgt nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit. Zurück ins Rheinland geht es von der Insel an denselben Wochentagen. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320.

Flughafen Köln Bonn