Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im März 2015 konnte Spirit Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um knapp fünfundzwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 24,6 Prozent auf 1,473 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 25,8 Prozent auf 1,672 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 88,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat März 1,471 Millionen Fluggäste, das waren gut vierundzwanzig Prozent mehr als im März 2014.

Im ersten Quartal 2015 flogen mit Spirit Airlines 3,980 Millionen Passagiere, das waren zweiundzwanzig Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.