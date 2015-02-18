Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Januar 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um mehr als zwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 20,2 Prozent auf 1,319 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24,8 Prozent auf 1,601 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,1 Prozent auf 82,4 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 1,297 Millionen Fluggäste, das waren 20,2 Prozent mehr als im Januar 2014.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Spirit Airlines 14,294 Millionen Passagiere, das waren 15,1 Prozent mehr als im Vorjahr.