Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im August 2016 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut achtzehn Prozent.

Der Ultra-Low-Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 18,3 Prozent auf 1,937 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 17,1 Prozent auf 2,224 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 87,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat August 1,964 Millionen Fluggäste, das waren 19,1 Prozent mehr als im August 2015.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 14,583 Millionen Passagiere, das waren 23,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.