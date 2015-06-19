Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Mai 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um knapp dreissig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 29,9 Prozent auf 1,545 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 30,8 Prozent auf 1,784 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 86,6 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 1,560 Millionen Fluggäste, das waren 28,3 Prozent mehr als im Mai 2014.