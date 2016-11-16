Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Oktober 2016 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut zwölf Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 12,3 Prozent auf 1,728 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 13,1 Prozent auf 2,085 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte und erreichte 82,9 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 1,731 Millionen Fluggäste, das waren 13,7 Prozent mehr als im Oktober 2015.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 17,999 Millionen Passagiere, das waren 21,7 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.