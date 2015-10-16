Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im September 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 32,9 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 32,9 Prozent auf 1,449 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 34,9 Prozent auf 1,805 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat September 1,437 Millionen Fluggäste, das waren 29,5 Prozent mehr als im September 2014.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 13,271 Millionen Passagiere, das waren 25,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.