Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Dezember 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 17,7 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 17,7 Prozent auf 1,316 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 20,1 Prozent auf 1,528 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 1,308 Millionen Fluggäste, das waren 17,7 Prozent mehr als im Dezember 2013.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Spirit Airlines 14,294 Millionen Passagiere, das waren 15,1 Prozent mehr als im Vorjahr.