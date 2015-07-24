Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Juni 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut fünfundzwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 25,1 Prozent auf 1,506 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 28,5 Prozent auf 1,729 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 1,512 Millionen Fluggäste, das waren 23,6 Prozent mehr als im Juni 2014.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 8,494 Millionen Passagiere, das waren 24,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2014.