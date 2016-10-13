Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im September 2016 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 15,2 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 15,2 Prozent auf 1,670 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 14,4 Prozent auf 2,065 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat September 1,685 Millionen Fluggäste, das waren 11,8 Prozent mehr als im September 2015.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 16,268 Millionen Passagiere, das waren 22,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.