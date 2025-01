Mit Air Astana nach Nha Trang in Vietnam

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana weitet ihr Flugangebot innerhalb Asiens zusätzlich aus und nimmt im Sommerflugplan eine neue saisonale Verbindung nach Nha Trang in Vietnam auf.

Die Flüge von Almaty nach Nha Trang starten am 30. März 2025 und werden viermal wöchentlich – dienstags, mittwochs, freitags und sonntags – angeboten. Abflug in der kasachischen Wirtschaftsmetropole ist um 23:35 Uhr mit Landung in Cam Ranh, dem nächstgelegenen Flughafen der Küstenstadt Nha Trang, am Folgetag um 09:20 Uhr Ortszeit. Die Rückflüge starten um 10:50 Uhr in Cam Ranh und erreichen Almaty um 16:45 Uhr. Die Flugzeit beträgt etwa acht Stunden. Ab Astana beginnt der Service am 31. März 2025 mit Flügen jeweils am Montag, Donnerstag und Samstag. Von der Hauptstadt Kasachstans aus startet der 8:40-Stunden-Flug um 23 Uhr mit Ankunft in Cam Ranh um 09:20 Uhr Ortszeit am darauffolgenden Tag. Die Rückflüge heben um 10:50 Uhr in Cam Ranh ab und landen um 17:50 Uhr in Astana. Auf beiden Strecken kommt ein Airbus A321 LR zum Einsatz.

An der südlichen Küste Vietnams gelegen, ist Nha Trang eines der beliebtesten Reiseziele des Landes. Besucher schätzen die lebendige Stadt für ihre endlosen Sandstrände, das türkisfarbene Wasser sowie die malerischen Inseln in der Umgebung. Eine Mischung aus historischen Sehenswürdigkeiten wie die Po Nagar Cham Türmen und modernen Attraktionen wie dem Vergnügungspark Vinpearl Land auf der Insel Hon Tre machen den Urlaubsort zu einem abwechslungsreichen Ziel. Die beste Reisezeit ist von Februar bis September – genau darauf abgestimmt sind die neuen Verbindungen von Air Astana.

Für deutsche Staatsangehörige gilt: Die Einreise nach Vietnam ist für Aufenthalte von bis zu 45 Tagen visafrei. Reisende aus Österreich und der Schweiz benötigen auch für kurze Besuche ein Visum, das sie unter anderem online als e-Visa beantragen können.