Mehr Emirates Flüge nach Hongkong

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates wird ab dem 1. November 2023 einen dritten täglichen Liniendienst vom Drehkreuz Dubai nach Hongkong anbieten.

Der zusätzliche tägliche Nonstopflug wird mit Jets des Typs 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit First Class, Business Class und Economy Class durchgeführt. Ab Zürich und Genf haben Reisende aus der Schweiz optimale tägliche Konnektivität in Richtung Hongkong.

Die Fluggesellschaft erhöht ihr Hongkong-Angebot auf 21 Flugverbindungen pro Woche, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden und Kunden mehr Flexibilität und Auswahl zu bieten. Emirates fliegt somit ab November zweimal täglich direkt und einmal täglich via Bangkok nach Hongkong. Das zusätzliche Angebot ergänzt ab November die beiden bestehenden A380-Flugverbindungen EK380/381 (direkt) sowie EK384/385 (via Bangkok).

„Hongkong gehört zu unseren am stärksten nachgefragten Flugzielen in Asien aus der Schweiz heraus und wir freuen uns, dass wir mit dem zusätzlichen Flug Privat- und Geschäftsreisenden eine weitere tägliche Nonstop-Reiseoption bieten können“, so Juerg Mueller, Emirates Country Manager Switzerland.

Die zusätzliche Flugrotation startet täglich in Dubai (DXB) unter der Flugnummer EK382 um 03:15 Uhr und landet um 14:30 Uhr in Hongkong (HKG). Der Rückflug EK 383 verlässt den Hong Kong International Airport Hongkong um 18:00 Uhr und landet am Dubai International Airport um 23:05 Uhr (alle Zeiten sind Ortszeiten).

