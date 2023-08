MEA geht zu SkyTeam

Die libanesische Middle East Airlines (Air Liban) wird sich der SkyTeam Luftfahrtallianz anschliessen.

Im SkyTeam nimmt Air France KLM zusammen mit Delta Airlines die Führungsrolle als dominierende Netzwerk Carrier ein, die Allianz umfasst zwölf Mitglieder und bietet im Verbund Flüge zu 898 Destinationen an. Middle East Airlines wird am 29. Februar 2011 die offizielle Beitrittserklärung einreichen und damit den Beitrittsprozess starten. MEA wird voraussichtlich ab 2012 das 14. Vollmitglied im SkyTeam sein. MEA hat ihren Hauptsitz in Beirut und wurde bereits 1946 gegründet, heute betreibt der Carrier eine moderne Airbus Flotte.