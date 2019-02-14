Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Januar 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 791 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von sieben Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 8,2 Prozent auf 1,818 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 1,276 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte auf 70,2 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 13,936 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent.