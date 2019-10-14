Mit Austrian flogen mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im September 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,469 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember ist das ein Plus von 4,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um ein Prozent auf 2,709 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,5 Prozent auf 2,288 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 11,217 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 5,5 Prozent entspricht.