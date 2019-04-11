Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im März 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,071 Million Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 7,0 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 2,2 Prozent auf 2,066 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 1,584 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2018 um 1,7 Prozentpunkte und erreichte 76,7 Prozent.

Im ersten Quartal 2019 flogen mit Austrian Airlines insgesamt 2,664 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.