Austrian Airlines meldet Julizahlen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juli 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,528 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde mit 2,822 Milliarden Sitzplatzkilometer auf Vorjahresniveau gehalten, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 2,443 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung kletterte verglichen mit dem Vorjahresjuli um 1,2 Prozentpunkte auf solide 86,6 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 8,259 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 5,9 Prozent entspricht.