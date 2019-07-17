Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juni 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,458 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,2 Prozent auf 2,733 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 4,2 Prozent auf 2,292 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2018 um weitere 2,4 Prozentpunkte und erreichte solide 83,9 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 6,731 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozent.