Austrian meldet soliden Oktober

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Oktober 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines insgesamt 1,369 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,5 Prozent auf 2,608 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 2,159 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,9 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 12,586 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 5,4 Prozent entspricht.