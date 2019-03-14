Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Februar 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 802 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von acht Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 11,6 Prozent auf 1,706 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage ist um zehn Prozent auf 1,221 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Februar 2017 um 1,1 Prozentpunkte auf 71,6 Prozent.

In den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres konnte Austrian Airlines 1,593 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.