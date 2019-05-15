Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im April 2019 stiegen bei Austrian Airlines 1,268 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines verglichen mit dem Vorjahresapril um 6,8 Prozent auf 2,549 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 12,5 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem April 2018 um 4,1 Prozentpunkte und erreichte gute 81,4 Prozent.

In den ersten vier Monaten des Jahres konnte Austrian Airlines 3,932 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.