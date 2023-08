Lufthansa meldet solide Zahlen

Der Lufthansa Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen operativen Gewinn von 612 Millionen Euro (845 Millionen CHF).

Von Januar bis September konnte der Lufthansa Konzern den Umsatz um 24,9 Prozent auf 20,2 Milliarden Euro steigern. Die Erträge aus den betrieblichen Tätigkeiten legten um 23,3 Prozent auf 22,3 Milliarden Euro (30,78 Milliarden CHF) zu, im gleichen Zeitraum stiegen die betrieblichen Kosten um 20,6 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro was zu einem Betriebsgewinn von 869 Millionen Euro führte. Der operative Cashflow steigerte sich von 1,438 Milliarden Euro auf 2,425 Milliarden Euro. Zu dem guten Gewinnergebnis steuerte Swiss 194 Millionen Euro zu, Lufthansa Passage erwirtschaftete 158 Millionen Euro Gewinn und die übrigen drei Konzern Airlines wiesen wie erwatet Verluste aus. Germanwings schrieb einen Verlust von elf Millionen, Austrian 47 Millionen und bmi 90 Millionen Euro. Die Logistik, in der die Lufthansa Cargo eingegliedert ist, erwirtschaftet einen operativen Gewinn von 230 Millionen Euro. Der Konzern will im laufenden Geschäftsjahr das Gewinnziel von 800 Millionen Euro (1104 Millionen CHF) erreichen.