Hainan Airlines fliegt nach Berlin

Hainan Airlines Airbus A330 (Foto: Hainan Airlines)

Am Freitag, den 12. August 2022, ist der erste Linienflug seit der Corona-Pause von China am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) planmäßig gelandet.

Ab sofort verbindet Hainan Airlines den BER erstmalig mit dem Reich der Mitte. Immer freitags kommt die nach Skytrax Ranking zu den zehn besten Airlines der Welt zählende Fluggesellschaft mit einem Airbus A 330 nonstop von Peking an den BER. Der Rückflug in Richtung der chinesischen Hauptstadt erfolgt am selben Tag. Vor der Ankunft in Peking ist aufgrund der chinesischen Infektionsschutzauflagen eine Zwischenlandung am Flughafen Dalian Zhoushuizi vorgesehen.

Angeboten werden die Flugzeiten (jeweils Ortszeit):

Start in Peking (PEK) freitags 2:30 Uhr – Ankunft BER 6:40 Uhr

Start BER freitags 16:50 Uhr – Ankunft Dalian Zhoushuizi (DLC) 8:25 Uhr am darauffolgenden Samstag

Start DLC samstags 23:45 Uhr – Ankunft PEK 1:10 Uhr am darauffolgenden Sonntag

Im Flugzeug stehen Reisenden 260 Sitze der Economy- und 32 Plätze der Business-Class zur Verfügung. Je nach Buchungsklasse bietet die Fluggesellschaft ihren Gästen die Nutzung der Priority-Lane und den Zugang zur Lounge Tempelhof am BER an.

Vor der Corona-Pause hatte Hainan Airlines von September 2008 bis März 2020 Peking und den ehemaligen Flughafenstandort Berlin-Tegel verbunden. Mit der Wiederaufnahme der direkten Linienverbindungen nach Peking werden Reisen zwischen den beiden Hauptstädten deutlich erleichtert. Weiterhin gelten für die Einreise in die Volksrepublik China die Visapflicht und Auflagen zum Infektionsschutz.

FliegerWeb News Sendung 3. August 2022

Tschechien will F-35 Lightning II

Ryanair fliegt Gewinn ein

150ster P-8A Poseidon ausgeliefert