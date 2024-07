Lufthansa Technik schliesst CFM-LEAP-Vertrag in China ab

Airbus A320neo Guangxi Beibu Gulf Airlines (Foto: AviaPress)

Lufthansa Technik und Guangxi Beibu Gulf Airlines haben eine Vereinbarung über die Instandhaltung von CFM-LEAP-Triebwerken bekannt gegeben.

Dies ist der erste CFM-LEAP-Servicevertrag von Lufthansa Technik in China, er festigt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner in der Luftfahrtindustrie der Region.

Nachdem Lufthansa Technik Anfang des Jahres von der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC (Civil Aviation Administration of China) das Zertifikat als zugelassener Instandhaltungsbetrieb für CFM LEAP-1A-Services erhalten hat, ist das Unternehmen nun berechtigt, weiteren chinesischen Kunden umfassende technische Unterstützung für LEAP-1A-Triebwerke anzubieten.

„Wir vertrauen Lufthansa Technik die Triebwerksversorgung für unsere A320neo-Flotte an“, sagte Gao Yukun, Präsident von Guangxi Beibu Gulf Airlines. „Das Unternehmen verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen mit LEAP-1A-Triebwerken, die es für eine Vielzahl von Kunden eingesetzt hat. Wir freuen uns darauf, dass Lufthansa Technik Wissen und Methoden entwickelt, um Triebwerke mit dem höchstmöglichen Return of Investment an uns zurückzusenden.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir den ersten Vertrag für diesen Service in China erfolgreich abschließen konnten“, sagte Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific bei Lufthansa Technik. „Wir waren der erste unabhängige MRO-Anbieter weltweit, der ein CFM Branded Service Agreement (CBSA) sowohl für die LEAP-1A- als auch für die LEAP-1B-Triebwerke unterzeichnet und der erste, der einen Performance Restoration Shop Visit an einem LEAP-1A-Triebwerk durchgeführt hat, um die ursprüngliche Leistung des Triebwerks wiederherzustellen. Diese Vereinbarung ist der nächste Meilenstein, der unser Engagement unterstreicht, unseren Kunden in China und weltweit hochwertige und zuverlässige MRO-Dienstleistungen zu bieten.“

Lufthansa Technik ist ein von CFM International lizenzierter Serviceanbieter für die Triebwerke LEAP-1A und LEAP-1B.

Lufthansa Technik