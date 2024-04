Lufthansa Technik Malta schließt C-Check an Dreamliner ab

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Lufthansa Technik Malta (LTM) hat am 24. April 2024 ihren allerersten Base-Maintenance-Check an einer Boeing 787-9 Dreamliner von LOT abgeschlossen.

Der C-Check an der als SP-LSC registrierten 787-9 von LOT Polish Airlines bereitete den Auftakt für die vor wenigen Monaten angekündigte Erweiterung des Service-Portfolios um das populäre Boeing-Langstreckenmuster.

In Vorbereitung auf die technische Betreuung der Boeing 787 hatte LTM mehrere Millionen Euro investiert, unter anderem in die Ausbildung seiner technischen Experten, sowie die Anschaffung der notwendigen Werkzeuge und Materialien. Innerhalb des weltweiten Netzwerks von Lufthansa Technik kann LTM seine Rolle als das europäische Kompetenzzentrum für Überholungen („Base Maintenance“) von Großraumflugzeugen weiter stärken und ausbauen.

Der sogenannte C-Check umfasst umfangreiche Kontrollen der verschiedenen Systeme des Flugzeugs und seiner Struktur, die bei der Boeing 787 in sehr hohem Maße aus Verbundwerkstoffen besteht. Hier konnte LTM zum einen auf seine große eigene Erfahrung im Umgang mit diesen modernen Materialien aufbauen, die das Unternehmen beispielsweise durch die jahrelange Betreuung des Airbus A350 gesammelt hat. Zum anderen konnte für verschiedenste Arbeitspakete auf die umfassende Expertise aus anderen internationalen Standorten von Lufthansa Technik zurückgegriffen werden, beispielsweise in der Anwendung verschiedenster NDT-Verfahren (Non-Destructive Testing) für Kompositwerkstoffe.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss des ersten Base-Maintenance-Checks an unserer Boeing 787-9 durch Lufthansa Technik Malta“, sagte Krzysztof Krolak, Vice President Technical Operations bei LOT Polish Airlines. „Die Erreichung dieses wichtigen Meilensteins nur wenige Monate nach der Ankündigung, das Produktportfolio um das Langstrecken-Großraumflugzeug von Boeing zu erweitern, unterstreicht die robusten Fähigkeiten und die technische Expertise innerhalb des Netzwerks von Lufthansa Technik.“

„Nachdem wir jahrelang nur Airbus-Modelle hier in Malta betreut haben, ist es ein besonderes Gefühl, dass wir nun wieder aktiv einen Boeing-Flugzeugtyp überholen. Und es hätte kaum einen schöneren Einstand für den Dreamliner hier bei uns in Malta geben können als mit LOTs spektakulärer Sonderlackierung“, sagte Maria Cilia, Chief Executive Officer von LTM. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein weiterer Beweis dafür, wie sehr dieses Unternehmen gewachsen ist und sich zu einem Kompetenzzentrum für Großraumflugzeuge entwickelt hat. Ich möchte mich bei unseren Kunden für ihr großes Vertrauen in unsere Dienstleistungen bedanken. Ein besonderer Dank geht an mein Team für sein Engagement, seine Leidenschaft und seinen kontinuierlichen Einsatz für unsere Kunden und unser Unternehmen.“

„Diese jüngste Liegezeit war nicht nur der erste 787-Check für unser Team in Malta, sondern auch der erste Base-Maintenance-Service für unseren geschätzten polnischen Kunden“, ergänzte Andreas van de Kuil, Vice President Central Sales Europe and CIS bei Lufthansa Technik. „Auch ich danke LOT Polish Airlines für ihr Vertrauen in diese Zusammenarbeit, die wir hoffentlich in der nächsten Zeit noch weiter vertiefen können.“

Lufthansa Technik