Ryanair kauft 30 neue LEAP-1B Triebwerke

Ryanair gab am 10. Juni 2025 bekannt, dass eine Vereinbarung mit CFM über den Kauf von 30 neuen LEAP-1B-Ersatztriebwerke getroffen wurde.

Dieser neue Auftrag entspricht einem Listenpreiswert von 500 Millionen US-Dollar haben. Diese kraftstoffeffizienten Triebwerke, die in den nächsten zwei Jahren geliefert werden, sollen die Ryanair-Flotte mit derzeit 210 B737-Gamechanger-Flugzeugen sowie die ab 2027 ausgelieferten B737 MAX-10 unterstützen.

Mit diesen 30 neuen Triebwerken wächst Ryanairs Bestand an Ersatztriebwerken auf über 120, was die operative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens deutlich stärkt. Ryanair plant, ihre Flotte auf 800 B737-Flugzeuge (alle mit CFM-Triebwerken ausgestattet) zu erweitern, um das Passagieraufkommen bis 2034 auf 300 Millionen Gäste pro Jahr zu steigern.

Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit CFM (Safran & GE Aerospace) weiter auszubauen. Der heutige Kauf von 30 neuen LEAP-1B-Ersatztriebwerken stellt eine bedeutende Investition in Höhe von 500 Mio. $ dar, um die operative Widerstandsfähigkeit unserer Group-Airlines zu stärken. Diese hochmodernen CFM-Triebwerke senken den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen pro Sitzplatz um bis zu 20 %, wenn sie in unserer B737-MAX-Flotte eingesetzt werden, was Ryanairs Kostenführerschaft gegenüber Wettbewerbern in Europa weiter ausbauen wird.