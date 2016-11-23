USA genehmigen Super Hornet Verkauf an Kuwait
23.11.2016 RK
Die Vereinigten Staaten haben den Verkauf von F/A-18 Super Hornet Kampfjets an den Golfstaat Kuwait genehmigt.
Kuwait will 32 F/A-18E Einsitzer und 8 F/A-18F Doppelsitzer beschaffen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben diesem Beschaffungsvorhaben am 17. November 2016 nun grünes Licht erteilt. Falls Kuwait die geplanten 40 Super Hornet Kampfflugzeuge bestellt, dann kann sich Boeing als Hauptauftragnehmer über einen Milliarden Auftrag im Umfang von 10,1 Milliarden US Dollar freuen.
Die F/A-18 Super Hornet wurde noch unter der Gilde von McDonnell Douglas entwickelt und wird in St. Louis gebaut.